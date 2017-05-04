ДПСУ: на кордоні затримали поляка із раритетними німецькими газетами

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Львівські митники у пункті пропуску "Краковець - Корчова" виявили раритетні друковані видання 1942-1943 років випуску, які громадянин Польщі намагався незаконно вивезти з України. Про це повідомили у ДФС Львівської області.

"Під час спільного митно-прикордонного контролю у багажному відділенні було виявлено німецькі газети "DAS REICH" 1942-1943 років видання", - зазначили прикордонники.

У ДФС зазначили, що згідно з митним кодексом, деякі товари обмежують у переміщенні через кордон.

"Зокрема, для пропуску необхідно мати свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, якого водій не надав. Отже, громадянин намагався перемістити через митний кордон товари без дозвільних документів, чим порушив вимоги Митного кодексу України", - зазначили у відомстві.

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За цим фактом склали протокол про порушення митних правил, газети вилучили, а їхню кількість та історичну цінність встановлять експерти.

Справу про порушення митних правил направлять до суду.