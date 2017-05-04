Палата представників погодилася скасувати Obamacare

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Палата представників конгресу США проголосувала за скасування значної частини реформи охорони здоров'я Obamacare, яку провели за президента-демократа Барака Обами. Її замінять реформою охорони здоров'я, яку розробила Республіканська партія.

Скасування багатьох положень Obamacare підтримали 217 членів палати представників, проти проголосували 213 людей. Серед конгресменів, які підтримали цей крок, не було жодного демократа.

Агентство Reuters називає підсумки голосування великою перемогою президента Дональда Трампа. Ще під час передвиборної кампанії він обіцяв скасувати Obamacare. Тепер це ж питання має розглянути сенат, де республіканців також більшість.

Попередню спробу замінити Obamacare на нову програму медичного страхування пан Трамп зробив у березні, але тоді законопроект підтримали республіканці і його відкликали.

Однак пан Трамп відразу ж заявив журналістам, що підготовка нового законопроекту не займе багато часу. "Можу вам сказати, що з цього вийде: ще кращий закон", - сказав він, висловивши сподівання, що новий законопроект підтримають не лише республіканці, а й демократи.

Скасування програми Obamacare - одне з головних передвиборних обіцянок пана Трампа.

Закон підготували з ініціативи Барака Обами і ухвалили у 2010 році, коли Демократична партія мала беззаперечну перевагу в обох палатах конгресу.

Тоді закон не отримав жодного голосу від республіканської фракції. Те голосування багато хто вважає історичним, оскільки до цього жодна інша грандіозна реформа в соціальній сфері не ухвалювалася в США голосами лише однієї партії.

Прихильники Obamacare зазначали, що завдяки ій медичну страховку зараз мають на 20 мільйонів американців більше, ніж раніше. Переважна більшість власників нової страховки отримує дотації від держави.

Щоб скарбниця могла собі це дозволити, Obamacare зобов'язує усіх американців завести собі страховку. В іншому випадку вони мають сплатити штраф - у середньому 995 доларів на рік.

Оскільки страховка все одно коштує дорожче, деякі американці вважають, що краще обходитися без неї і просто платять штрафи. При цьому критики закону говорили, що конституція забороняє державі змушувати людей щось у неї купувати.