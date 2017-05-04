ГПУ: до кінця року у США має завершитись процес щодо Лазаренка

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У Генеральній прокуратурі очікують, що судовий процес у США над колишнім прем'єр-міністром Павлом Лазаренком завершать до кінця цього року. Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін "5 каналу".

"До кінця цього року ми чекаємо на рішення американського суду у справі Лазаренка, а після цього переговорний процес із американцями щодо повернення (коштів Лазаренка)", - зазначив пан Енін.

За його словами, кошти можна буде повертатимуть в країну від шести місяців до року.

Раніше пан Єнін прогнозував, що Україна зможе отримати $280 мільйонів.

У 1999 році пан Лазаренко, який на той час був депутатом Ради, втік і був затриманий за порушення візового режиму.

В 2000 році його звинуватили у відмиванні грошей. У 2006 році пана Лазаренка засудили до дев'яти років ув'язнення і штрафу в 10 мільйонів доларів.

Через 12 років він вийшов на волю, за інформацією ЗМІ, живе у США.