Трамп дозволив церквам агітувати за політиків

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У четвер президент США Дональд Трамп підписав указ про релігійні свободи, який пом'якшує заборону на політичну агітацію у церкві.

Релігійні групи ймовірно зможуть підтримувати того чи іншого кандидата на виборах, бо раніше діяла заборона на таку підтримку, яку ввів президент Ліндон Джонсон.

"Ми більше ніколи не допустимо, щоб віряни ставали об'єктами нападів або їх змушували мовчати", - заявив пан Трамп.

Для того, щоб повністю скасувати поправку, президенту ще потрібно схвалення конгресу.

Указ також дозволяє релігійним групам не забезпечувати засобами контрацепції своїх співробітників - раніше до цього їх зобов'язувала система медичної страховки Obamacare.

Однак указ не передбачає можливість для бізнесу відмовляти в обслуговуванні геям, посилаючись на свободу віросповідання - цього побоювалися багато організацій, які виступають за громадянські свободи і права ЛГБТ.