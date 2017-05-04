У Ніжині знайшли викрадений пам'ятник Бернесу

Копирайт изображения National Police

У Ніжині знайшли пам'ятник радянському співаку Марку Бернесу, викрадений напередодні з місцевого парку.

Невідомі заховали його в ямі на околиці міста, повідомляє поліція Чернігівщини.

Пам'ятник пошкоджений. Як повідомляє депутат Олександр Кодола, у нього відбита рука, плащ та частина гітари. Ці деталі знайшли поруч.

Бронзовий пам'ятник викрали в ніч проти 3 травня з Графського парку Ніжина.

Копирайт изображения IGOR VOLOSYANKIN Image caption Бронзовий Бернес "сидів" на цьому камені

Поліція каже, що згодом отримала оперативну інформацію про місце його перебування, і таким чином статую знайшли.

Правоохоронці припускають, що згодом її хотіли вивезти з міста і здати на металобрухт.

Тепер поліція шукає викрадачів.

Пам'ятник встановили в Ніжині у 2011 році з нагоди 100-річчя Бернеса. Його виготовили на кошти мецената.

Марк Бернес (Нейман) народився в Ніжині у 1911 році.

Знявся у майже 40 кінофільмах. Популярним його зробила роль Аркадія Дзюбина у фільмі "Два бійці" (1943).

Викрадений пам'ятник відтворював кадр із цього фільму.

Помер актор у 1969 році в Москві.