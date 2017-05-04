Міжнародна федерація баскетболу дозволила грати в хіджабах
Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) офіційно дозволила гравцям виходити на майданчик у хіджабах та інших головних уборах за умови, що вони або чорно-білі, або поєднуються з кольором форми команди.
Нові правила почнуть діяти від 1 жовтня.
За ними, убір не має закривати обличчя і не повинен бути травмонебезпечним для інших гравців. Також він не повинен мати застібок на голові та шиї.
Суворі вимоги до одягу спортсменок на міжнародних змаганнях почали послаблювати з 2012 року. Так, на Олімпійських Іграх волейболісткам дозволили грати у менш відкритому одязі.
З 2014 року це поширили і на футболісток та баскетболісток, а тому на минулорічній Олімпіаді в Ріо можна було спостерігати низку учасниць з покритою головою.
Але казуси траплялися: у тому ж 2014 році жіноча збірна Катару відмовилася виступати на Азіатських іграх, бо там не допустили хіджаби.
ФІФА раніше дозволила жінкам грати з покритою головою, якщо цього вимагають їхні релігійні переконання.
У низці країн хіджаби залишаються предметом серйозних суперечок.
У березні Європейський суд у Люксембурзі постановив, що роботодавці мають право забороняти співробітницям носити мусульманські хустки на робочому місці.