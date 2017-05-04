Міжнародна федерація баскетболу дозволила грати в хіджабах

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Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) офіційно дозволила гравцям виходити на майданчик у хіджабах та інших головних уборах за умови, що вони або чорно-білі, або поєднуються з кольором форми команди.

Нові правила почнуть діяти від 1 жовтня.

За ними, убір не має закривати обличчя і не повинен бути травмонебезпечним для інших гравців. Також він не повинен мати застібок на голові та шиї.

Суворі вимоги до одягу спортсменок на міжнародних змаганнях почали послаблювати з 2012 року. Так, на Олімпійських Іграх волейболісткам дозволили грати у менш відкритому одязі.

З 2014 року це поширили і на футболісток та баскетболісток, а тому на минулорічній Олімпіаді в Ріо можна було спостерігати низку учасниць з покритою головою.

Але казуси траплялися: у тому ж 2014 році жіноча збірна Катару відмовилася виступати на Азіатських іграх, бо там не допустили хіджаби.

ФІФА раніше дозволила жінкам грати з покритою головою, якщо цього вимагають їхні релігійні переконання.

У низці країн хіджаби залишаються предметом серйозних суперечок.

У березні Європейський суд у Люксембурзі постановив, що роботодавці мають право забороняти співробітницям носити мусульманські хустки на робочому місці.