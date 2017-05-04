Макрон поскаржився в прокуратуру через чутки про офшори

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Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон звернувся до прокуратури через чутки про те, що в нього нібито є таємний банківський рахунок на Карибах.

Ці чутки поширилися в мережі - на деяких правих сайтах і в соцмережах.

Прокуратура Парижа відкрила розслідування після заяви політика.

Ці новини з'явилися після того, як Макрон зустрівся зі своєю головною суперницею Марін Ле Пен на теледебатах.

Другий тур президентських виборів у Франції має пройти у неділю.

Пані Ле Пен у ході дебатів натякнула на чутки про офшори. Макрон назвав їх наклепом.

У четвер помічник Макрона сказав агенції AFP: "Ми без вагань будемо притягати до відповідальності кожного, хто повторює цю неправдиву інформацію".

Розслідування прокуратури надсилає чіткий сигнал, що той, хто поширює ці чутки, може отримати судовий позов, каже кореспондент BBC у Парижі Х'ю Скофілд.

Виступаючи на французькому радіо у четвер пан Макрон назвав заяви про "таємні рахунки" "фальшивими новинами і брехнею".

Також він заявив, що деякі з сайтів, які це поширюють, "пов'язані з російськими інтересами".

Його прихильники також кажуть, що деякі з цих сайтів підтримували президента Дональда Трампа.

Що сказала Ле Пен

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Ле Пен: "Сподіваюся, ми не дізнаємося, що у вас є офшорний рахунок на Багамах. Сподіваюся на це..."

Макрон: "Ні, мадам Ле Пен, бо це дифамація".

Ле Пен: "Ні-ні, я сказала: "Сподіваюся".

Макрон: "А як щодо вас? Ми всі знаємо про ваші недооцінені активи, і ми всі знаємо, що щодо вас ведеться розслідування - це не моя ситуація, а ваша".