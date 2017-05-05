Трамп: Obamacare – "мертва"

Копирайт изображения Reuters

Президент США Дональд Трамп проголосив реформу охорони здоров'я Obamacare, яку провели за президента-демократа Барака Обами, "мертвою".

"Не помиліться, це скасування", - сказав Дональд Трамп на святкуванні і додав, що Obamacare є "фактично мертва".

Напередодні Палата представників конгресу США проголосувала за скасування значної частини реформи. Її замінять реформою охорони здоров'я, яку розробила Республіканська партія.

Скасування багатьох положень Obamacare підтримали 217 членів палати представників, проти проголосували 213 людей.

Демократи твердять, що новий закон залишить багатьох американців без страховки.

Мітингувальники під стінами конгресу скандували "Ганьба", коли чиновники залишали будівлю після голосування.

Пізніше на галявині Білого дому президент Трамп влаштував святкування для республіканців з Палати представників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біля Капітолію мітингували проти реформи республіканців

Що думають демократи?

Республіканці в захваті від результатів голосування.

За словами лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті, новий законопроект дасть американцям більший вибір і зупинить "смертельний вир" зростаючих витрат з одного боку і обмежених можливостей з охорони здоров'я з іншого.

Своєю чергою демократи заявили, що ефект реформи буде протилежним: страхування стане недоступним для бідних, багатії отримають податкові пільги, а лікування хронічно хворих поставлять під сумнів.

"Тисячі американців помруть, бо більше не отримуватимуть доступу до лікування", - заявив сенатор Берні Сандерс.

Представники медичних закладів та лікарі також занепокоєні новою реформою охорони здоров'я від республіканців. За їхніми словами, її норми досі не оцінені належним чином.

Законопроект потрапить в сенат, можливо, уже в червні. Деякі сенатори вже заявили, що в документ треба внести поправки, інакше у нього немає шансів пройти через верхню палату.

У березні республіканці вже пробували замінити Obamacare на нову програму медичного страхування, але тоді не вдалося зібрати достатню кількість голосів.

З того часу програму удосконалили, щоби вона задовольняла як консерваторів, так і поміркованих республіканців.