За добу поранені 10 українських військових – штаб АТО

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За минулу добу бойовики 58 разів обстріляли опорні пункти Збройних сил України, 10 військових поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку стріляли біля Кримського, Попасної, Новозванівки, Лобачевого та Валуйського.

На донецькому напрямку обстрілювали Луганське, Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївку, шахту "Бутівка", Майорськ, Новгородське, Кам'янку.

На приморському напрямку стріляли під Павлополем, Гнутовим, Красногорівкою, Мар'їнкою, Водяним, Новоселівкою Другою, Богданівкою та Широкиним.

У штабі зазначають, що для зменшення обстрілів бойовиків біля Лобачевого сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.