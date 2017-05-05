У Бразилії засудили 8 людей за підготовку терактів на Олімпіаді в Ріо

Копирайт изображения Reuters Image caption Працівників служби безпеки готували до різних подій під час Олімпіади в Ріо

Суд у Бразилії засудив вісьмох чоловіків за підготовку нападів під час літньої Олімпійських ігор Ріо-де-Жанейро у 2016 році, а також за розповсюдження в інтернеті матеріалів про угрупування "Ісламська держава".

Чоловіків затримали перед початком Олімпіади у серпні минулого року. Про небезпеку владу країни повідомило американське ФБР.

Усі звинувачені мають громадянство Бразилії.

Їхнього лідера Леонід Ель Кадре де Мело засудили до 15 років позбавлення волі. За словами адвоката де Мело, його підзахисний оголосив голодування.

Інших чоловіків засудили до 5-6 років ув'язнення. Вони планують оскаржувати цей вирок.

Суддя заявив, що група чоловіків розповсюджувала в інтернеті та у месенджерах екстремістські матеріали.

Засуджені не були членами "Ісламської держави", але намагалися вийти на зв'язок з угрупуванням.

За інформацією звинувачення, чоловіки намагалися купити зброю перед Олімпійськими іграми, а в соцмережах розповсюджували відео про те, як виготовити бомби.

Усього поліція заарештувала 15 осіб у цій справі, але сімох підозрюваних потім відпустили.