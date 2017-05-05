Конгрес США погодився виділити Україні $560 млн - посольство

Копирайт изображения Getty Images

Обидві палати Конгресу США ухвалили закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, за яким планується виділити не менше $560 мільйонів на програми допомоги Україні. Про це повідомило посольство України в США.

"Україна високо цінує двопартійну підтримку у Конгресі США! Обидві законодавчі палати ухвалили Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн доларів", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Для того, щоби закон набув чинності, його має підписати президент Дональд Трамп.

Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до 1 жовтня передбачено не менше $238 мільйонів.