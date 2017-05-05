За три роки у Польщі осквернили 15 українських пам’ятників - УІНП

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За три роки у Польщі зруйнували або осквернили 15 українських пам'ятників, в Україні — 4 польських, усіх їх відновили коштом української сторони, у той час як у Польщі не відновили жоден. Про це повідомляє Інститут національної пам'яті.

"Усього з 15 українських пам'ятників 3 було знищено, 5 пошкоджено й 7 помальовано. Польська сторона не відновлює пам'ятні знаки українців, що зазнали нападів. Ці акти вандалізму залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами", - розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд.

Через відсутність належної реакції польської влади на нищення українських пам'ятників УІНП призупинив процес легалізації польських меморіальних об'єктів на території України.

Таких польських місць пам'яті в Україні щонайменше 105, зазначили в Інституті.

Також Інститут національної пам'яті представив інфографіку руйнувань та пошкоджень пам'ятників.

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26 квітня на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля демонтували пам'ятник воїнам УПА.

Україна назвала такі дії відвертою провокацією в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції "Вісла".