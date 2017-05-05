Міноборони: спостерігачі СЦКК потрапили під обстріл

Копирайт изображения Getty Images

У четвер близько 18:00 під обстріл бойовиків біля Безіменного потрапили як військовослужбовці ЗСУ, так і представники російської сторони Спільного центру з контролю та координації. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

У відомстві зазначили, що бойовики озвучують "фейкові звинувачення" і не враховують того факту, що ЗСУ, "виконуючи Мінські домовленості, повністю відвели від ліні розмежування важке озброєння".

4 травня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що СЦКК дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, щоби ремонтники відновили електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

У прес-центрі штабу АТО 5 травня повідомили, що за минулу добу бойовики 58 разів обстріляли опорні пункти ЗСУ, 10 військових поранено.