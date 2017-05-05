Ціни на нафту різко впали

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Ціни на нафту у п'ятницю зранку впали нижче рівня 47 доларів за барель.

За даними біржі ICE, у ніч з четверга на п'ятницю контракти на постачання нафти марки Brent в липні різко здешевіли.

Зранку барель нафти марки Brent коштував 46,9 долара.

Однією з причин падіння цін є зростання видобутку нафти у США.

Останнього разу ціна на нафту знижувалась до рівня 47 доларів у кінці листопада 2016 року. У серпні минулого року Brent знижувався до 45,9 долара.

Ціни на нафту почали падати на початку квітня. 11 квітня нафта коштувала 56,6 долара за барель. З цього моменту вона впала у ціні на 17%.

У листопаді минулого року країни ОПЕК домовились скоротити видобування, щоб підтримати ціни на ринку. До цієї домовленості приєдналась Росія.

У травні має відбутись засідання країн ОПЕК, на якому вони спробують домовитись про подальше скорочення видобування. Хоча експерти сумніваються, що їм вдасться це зробити.

На цьому фоні зростає видобування нафти у США, а тому, як вказують експерти, будь-яке скорочення видобування країнами ОПЕК не буде ефективним.

Падіння цін вже призвело до послаблення російського рубля, адже економіка РФ залежна від експорту енергоносіїв.

На московській біржі курс долара виріс на один рубль і досяг 58,39 рубля. У четвер мінфін РФ заявив про скорочення об'ємів закупівлі валюти на біржі.

Якщо ціна на нафту російської марки Urals перевищує 40 доларів за барель, то відомство купує на внутрішньому ринку валюту і направляє її до Резервного фонду.

Наразі ціна на нафту цієї марки торгується на рівні 47 доларів за барель.