Канада: суд не надав свиням "основних прав"

Копирайт изображения COURTESY TORONTO PIG SAVE Image caption Аніта Крайнч поїла свиней, яких везли на скотобійню

Суд виправдав канадську активістку, яка опинилась у в'язниці через те, що напоювала свиней дорогою до скотобійні.

Її звинувачували у тому, що вона таким чином псувала приватну власність.

Суддя в Онтаріо відкинув звинувачення у завдані шкоди приватній власності проти Аніти Крайнч і поклав кінець судовому процесу, який привернув глобальну увагу активістів із захисту прав тварин.

Суддя Девід Гарріс заявив, що не знайшов доказів завдання шкоди майну, коли активістка поїла водою свиней на шляху до скотобійні.

Пані Крайнч у свою чергу заявила, що таке рішення підтверджує її переконання - "співчуття не є злочином".

Навмисне завдання шкоди майну, у чому звинувачували активістку, є кримінальним злочином у Канаді.

Проте суддя у своєму рішенні вказав, що пані Крайнч не завдала шкоди приватному майну, коли у 2015 році дала води кільком тваринам, яких везли на скотобійню біля Торонто.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Активісти вимагають, щоб до свиней ставились, як до живих істот

Пані Крайнч у 2011 році заснувала організацію "Врятуймо свиней у Торонто".

Учасники організації регулярно збирались біля дороги поблизу великої скотобійні, щоби погладити тварин та дати їм води.

Проте одного разу водій не дав активістам поїти тварин та викликав поліцію.

Попри виправдальний вирок, пані Крайнч заявила ВВС, що має "змішані почуття".

Вона сподівалась, що у рішенні суду вкажуть, що свині - не просто власність, а живі істоти, що мають певні основні права.

Водночас суддя у рішенні наголосив, що за канадським законодавством свині є власністю.

Справа Аніти Крайнч привернула увагу активістів зі всього світу, які почали займатися схожою діяльністю.