Порошенко позбавив громадянства депутата Артеменка

Копирайт изображения UKRINFORM

Президент Петро Порошенко своїм указом припинив громадянство України члена парламенту Андрія Артеменка, повідомила прес-служба Державної міграційної служби.

"Президентом України видано указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, а також такими, що добровільно набули громадянство іноземних держав", - йдеться у повідомленні.

У службі додали, що матеріали стосовно народного депутата України Андрія Артеменка надані генеральною прокуратурою через міністерство внутрішніх справ.

За твердженням служби, матеріали опрацювала державна міграційна служба та направила на розгляд комісії з питань громадянства при президентові України.

Там питання щодо Артеменка розглянули на засіданні 25 квітня. Хоча кілька днів тому член цієї комісії Валерій Пацкан стверджував, що вони питання Артеменка не розглядали.

Андрій Артеменко офіційно визнавав, що має громадянство Канади. Але наполягав, що не планує відмовлятись від українського.

У міграційній службі наголосили, що подання про втрату громадянства України готується у випадку, якщо є документально підтверджена інформація про добровільне набуття громадянства іноземної країни повнолітнім громадянином України.

Скандальний план

Раніше голова Радикальної партії Олег Ляшко повідомляв, що президент позбавив громадянства колишнього члена їхньої фракції 29 квітня 2017 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У разі позбавлення Артеменка повноважень депутата, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності

В документі про позбавлення громадянства Артеменка від 29 квітня, який опублікував політик, також було прізвище колишнього заступника губернатора Одещини Олександра Боровика.

Андрій Артеменко став відомим після того, як ЗМІ написали про його план вирішення конфлікту з Росією.

Його пропозиції, які передбачали скасування санкцій щодо Росії, виведення російських військ з Донбасу та проведення референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на 50 чи 100 років, нібито передали адміністрації Дональда Трампа.

Після цього щодо депутата відкрили провадження за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України.

Фракція "Радикальної партії" виключила його зі свого складу.

Багато українських експертів висловили сумнів щодо законності позбавлення громадянства України без власної згоди.