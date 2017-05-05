В Арбузова заперечили підозру від прокуратури

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Прес-служба Сергія Арбузова заявила, що екс-чиновнику та його адвокатам нічого не відомо про підозру щодо його причетності до зловживань з приватизацією "Укрателекому".

Такого листа ВВС Україна отримала після публікації інформації щодо повідомлення пану Арбузову про підозру.

5 травня генпрокуратура заявила, що повідомила про підозру колишньому першому віце-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову у справі щодо приватизації "Укртелекому".

У прокуратурі вказали, що вони проводять досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами невиконання покупцем пакету акцій ВАТ "Укртелеком" - ТОВ "ЄСУ" умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП).

Також прокуратура розслідує незаконне фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів бюджету та приватизації 92% державного пакета акцій ВАТ "Укртелеком" за заниженою вартістю.

"У кримінальному провадженні складено та у передбачений законом спосіб направлено повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Пана Арбузова звинувачують у фінансуванні упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів бюджету на 220 мільйонів гривень.

У прокуратурі вказали, що планують оголошувати пана Арбузова у міжнародний розшук та будуть звертатись до суду для обрання запобіжного заходу.

Сергій Арбузов після Євромайдану переїхав до Росії.