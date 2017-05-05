Китай випробував перший літак-конкурент Boeing

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Новий пасажирський літак китайського виробництва виконав свій перший політ. Лайнер піднявся в повітря з міжнародного аеропорту Шанхаю.

Comac C919, за задумом китайських виробників, повинен стати прямим конкурентом Boeing 737 та Airbus A320.

Свій перший політ С919 здійснив без пасажирів, на його борту перебувало лише п'ятеро людей - пілоти та інженери.

У разі успіху C919 стане першим китайським середньомагістральним літаком, який вийде на світовий ринок авіаперевезень. Він зможе підняти на борт 168 пасажирів і літати на відстань до 5,5 тисяч кілометрів.

За даними китайських ЗМІ, Comac C919 оцінюють в $50 млн, що вдвічі менше, ніж Boeing 737 та Airbus A320.

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Літак почали розробляти ще в 2008 році, проте запуск кілька разів відкладали.

C919 зібраний в Китаї, але з використанням імпортних технологій, наприклад, двигуни у нього французько-американського виробника CFM.

Повідомляється, що попередньо замовлено вже 500 літаків для 23 авіакомпаній - як китайських, так і закордонних.

Основним покупцем лайнерів стане авіакомпанія China Eastern Airlines.