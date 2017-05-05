КНДР звинуватила США у змові з метою вбивства Кім Чен Ина

Копирайт изображения Getty Images

Агенти США та Південної Кореї організували змову з метою вбивства лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, повідомляють державна преса КНДР.

За повідомленням міністерства державної безпеки КНДР, йдеться про те, що "терористичне угрупування", яке підтримують США та розвідка Південної Кореї, проникло на територію КНДР, щоби напасти за допомогою "біохімічної речовини".

У заяві відомства вказано, що з цієї хвилини починається "антитерористична операція".

Північнокорейська агенція KCNA повідомляє, вказано, що змовники планували використати "біохімічні речовини, у тому числі радіоактивні та нанотоксичні хімікати".

Верховного лідера КНДР планували уразити цими речовинами на військовому параді. Водночас результат проявився б через 6-12 місяців, додає видання.

Ці події відбуваються на тлі зростання напруги в регіоні.

Словесна війна між Заходом та Пхеньяном загострилася в останні тижні через побоювання, що Північна Корея проведе шосте ядерне випробування.