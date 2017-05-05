Росія запроваджує прикордонний контроль на рейсах з Білоруссю
Росія запроваджує прикордонний контроль для громадян третіх країн, які прилітають з Білорусі, повідомив держсекретар Союзної держави Григорій Рапота.
"Російська сторона буде проводити прикордонний контроль повітряних суден і пасажирів, які прибувають з Республіки Білорусь та летять у зворотному напрямку, стосовно громадян третіх країн", - заявив він.
Він підкреслив, що нові правила прикордонного контролю не стосуватимуться громадян Росії та Білорусі, а мова йде тільки про іноземців.
З 15 травня всі авіарейси між Росією та Білоруссю переведуть у міжнародні сектори російських аеропортів.
На початку січня Білорусь запровадила безвізовий режим на 5 днів для громадян 80 країн, які прилітають у Мінськ літаком.
Згодом Росія встановила у прикордонних з Білоруссю областях прикордонну зону для контролю за громадянами третіх країн.
Це рішення влада Білорусі розкритикувала.