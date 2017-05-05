Путін уперше прокоментував ситуацію з геями в Чечні

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Президент Росії Володимир Путін пообіцяв уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій поговорити з генпрокурором і керівником МВС про ситуацію з правами геїв в Чечні. Раніше російські і міжнародні ЗМІ повідомляли про викрадення, тортури і вбивства гомосексуалів у тій республіці.

Це перша публічна реакція президента Путіна на інформацію про становище геїв у Чечні.

"Я переговорю з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, з тим щоб вони вас підтримали у тій темі, яку ви порушили зараз, за ​​відомою інформацією або за чутками, можна сказати, про те, що відбувається у нас на Північному Кавказі з людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації. Це само собою зрозуміло", - заявив пан Путін.

На початку тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в ході переговорів з Володимиром Путіним вона попросила його вплинути для дотримання прав гомосексуалів в Чечні. Тоді Путін цю тему не коментував.

Москалькова попросила Путіна дати "доручення, можливо, про створення міжвідомчої робочої групи, яка могла б тут, у центральній частині, а не на території Чечні, приймати звернення від громадян, якщо такі будуть".

Вона пояснила, що перевірка ускладнена тим, що постраждалі люди не готові назвати своє ім'я.

У російській "Новой газете" на початку квітня вийшло розслідування, де говорилося, що в Чечні за останні тижні було затримано більше 100 чоловіків, яких запідозрили в гомосексуальних зв'язках. За даними ЗМІ, відомо щонайменше про трьох чоловіків, яких викрадачі вбили.

Видання також опублікувало матеріал з монологами людей, які зазнали репресій за нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У ньому постраждалі розповідали про секретні в'язниці для геїв в Чечні.

Прес-секретар глави Чечні Альва Карімов раніше назвав інформацію газети "абсолютною брехнею", додавши, що в Чечні у чоловіків "тільки одна орієнтація".

19 квітня глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з президентом Володимиром Путіним заявив, що інформація про те, що в регіоні нібито незаконно затримують і вбивають цивільних, не відповідає дійсності.

Путін у своїх репліках ситуацію з геями раніше не коментував.

Перевірку статті про вбивства геїв доручили прокуратурі Чечні.

Пізніше до розслідування підключився Слідчий комітет, який однак перед цим заявив, що "звернень про переслідування осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації не надходило".

Провести розслідування про ситуацію з правами геїв в Чечні Росію раніше закликали міжнародні правозахисні організації та зарубіжні політики.