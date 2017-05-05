Девід Лінч заявив, що полишає кіно
Культовий американський кінорежисер Девід Лінч оголосив, що після виходу на телеекрани всіх серій нового "Твін Пікса" перестане знімати кіно.
У розмові Sydney Morning Herald автор "Диких серцем", "Шосе в нікуди" і "Малголланд Драйву" сказав, що його останнім проектом на великому екрані так і залишиться психологічний трилер "Внутрішня імперія" 2006 року.
"Багато що змінилося: стільки чудових фільмів провалилися в прокаті, а те, що збирає касу, - не те, чим я хотів би займатися", - розширив свою думку режисер.
При цьому культовий серіал Девіда Лінча "Твін Пікс" із початку 90-х повернеться на екрани 21-22 травня з новим сезоном після прем'єри на Каннському кінофестивалі.
Президент телеканалу Showtime Девід Невінс не розкрив подробиць сюжету, хоча і подивився готові серії раніше за інших.
"Ми всі подивилися ... і те, що ви побачите в новому "Твін Пікс" - це вибуховий Девід Лінч. На деякі питання, які залишаються після перегляду класичного серіалу, в кінці [нового сезону] дається відповідь", - підігрів інтерес шанувальників Невінс.
Перший повнометражний фільм 71-річного нині автора - "Людина-слон" - побачив світ у 1977 році. Уже тоді проявився його унікальний стиль.
"Ідеї - як дари, вони диктують все. Ти ідеш за ідеєю і вже не турбуєшся про форму і якісь там правила, ти залишаєшся вірним своїм думкам", - розкрив Лінч інтерв'юеру з Sydney Morning Herald свій погляд на творчість.
"Дикі серцем" в 1990 році принесли режисерові "Золоту пальмову гілку" в Каннах.
За всю його кар'єру Лінча чотири рази номінували на "Оскар". Крім кінематографу, Лінч також захоплюється музикою, фотопроектами з високою модою і трансцендентальною медитацією.