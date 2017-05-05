Девід Лінч заявив, що полишає кіно

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лінч каже, що навіть із телесеріалами часом потрібно "зарізати курку, яка несе золоті яйця"

Культовий американський кінорежисер Девід Лінч оголосив, що після виходу на телеекрани всіх серій нового "Твін Пікса" перестане знімати кіно.

У розмові Sydney Morning Herald автор "Диких серцем", "Шосе в нікуди" і "Малголланд Драйву" сказав, що його останнім проектом на великому екрані так і залишиться психологічний трилер "Внутрішня імперія" 2006 року.

"Багато що змінилося: стільки чудових фільмів провалилися в прокаті, а те, що збирає касу, - не те, чим я хотів би займатися", - розширив свою думку режисер.

При цьому культовий серіал Девіда Лінча "Твін Пікс" із початку 90-х повернеться на екрани 21-22 травня з новим сезоном після прем'єри на Каннському кінофестивалі.

Президент телеканалу Showtime Девід Невінс не розкрив подробиць сюжету, хоча і подивився готові серії раніше за інших.

"Ми всі подивилися ... і те, що ви побачите в новому "Твін Пікс" - це вибуховий Девід Лінч. На деякі питання, які залишаються після перегляду класичного серіалу, в кінці [нового сезону] дається відповідь", - підігрів інтерес шанувальників Невінс.

Копирайт изображения AFP Image caption Лінч зняв резонансний фотопроект з легендарними брендом Кристіана Лубутена

Перший повнометражний фільм 71-річного нині автора - "Людина-слон" - побачив світ у 1977 році. Уже тоді проявився його унікальний стиль.

"Ідеї - як дари, вони диктують все. Ти ідеш за ідеєю і вже не турбуєшся про форму і якісь там правила, ти залишаєшся вірним своїм думкам", - розкрив Лінч інтерв'юеру з Sydney Morning Herald свій погляд на творчість.

"Дикі серцем" в 1990 році принесли режисерові "Золоту пальмову гілку" в Каннах.

За всю його кар'єру Лінча чотири рази номінували на "Оскар". Крім кінематографу, Лінч також захоплюється музикою, фотопроектами з високою модою і трансцендентальною медитацією.