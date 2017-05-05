Консерватори перемагають на місцевих виборах у Британії

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Згідно з попередніми підрахунками голосів на місцевих виборах, які пройшли у Британії 4 травня, Консервативна партія Терези Мей здобула перемогу навіть у місцях традиційної підтримки лейбористів.

Торі вибороли контроль над 11 новими місцевими адміністраціями в Англії і Вельсі, а також поліпшили свої позиції в місцевій владі Шотландії, де лейбористи втратили контроль над міською радою Глазго.

Партія незалежності Сполученого Королівства (UKIP) практично повністю втратила позиції, бо жодного зі 136 місцевих депутатів від партії не переобрали.

Якщо ці тенденції збережуться в офіційних результатах місцевих виборів, торі отримають 38%, лейбористи 27%, ліберал-демократи 18% , а UKIP's - лише 5%.

Лідер Консервативної партії Тереза Мей сказала, що не заспокоїться на цих результатах до дня парламентських виборів 8 червня, бо "на кону - надто багато".

За її словами, наступні п'ять тижнів вона щодня боротиметься, щоб "заручитися підтримкою британського народу" і зміцнити її позиції на переговорах з Європейською комісією про "брекзит".