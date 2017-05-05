США підтвердили загибель солдата в Сомалі

Копирайт изображения AFP Image caption "Аш-Шабаб" визнана терористичною організацією в Британії і США

Під час збройної операції проти бойовиків ісламістського угрупування "Аш-Шабаб" загинув американський військовослужбовець, підтвердило міноборони США.

Це перші бойові втрати американських військових у Сомалі від 1993 року, коли в столиці країни був збитий "Чорний яструб".

Солдат загинув біля міста Барі - за 64 кілометри на захід від столиці країни Могадішо - в четвер.

Американські військові проводять спільну військову операцію з національною армією Сомалі.

Велика частина Сомалі, як і раніше, перебуває під контролем воєнізованого ісламістського угруповання "Аш-Шабаб", яке пов'язують з "Аль-Каїдою".

Угруповання "Аш-Шабаб", яка веде війну з урядом Сомалі, декларує своєю метою створення шаріатської держави і оголошене терористичною організацією у Великобританії і США.