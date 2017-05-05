Копирайт изображения Reuters Image caption Місцеві жителі допомогли поліція впіймати частину втікачів

В Індонезії шукають понад 100 в'язнів, які втекли з тюрми на острові Суматра.

Кадри, показані на місцевому телебаченні, показують десятки чоловіків, які втікають з бічного входу тюрми в місті Пеканбару без жодних ознак, що за ними хтось женеться.

Загалом з ув'язнення втекли приблизно 200 людей, який випустили з камер на п'ятничні молитви.

Згодом понад третину втікачів упіймали.

Представник правоохоронних органів регіону сказав, що на всю в'язницю, яка налічує майже 1900 в'язнів, було лише п'ятеро чи шестеро охоронців.

Ця в'язниця розрахована всього на 300 людей.

В інтерв'ю каналу Metro TV урядовець сказав, що ув'язнені звинувачували декого з охоронців у насильстві і жорстокому поводженні.

Сотні поліцейських і військових надіслано охороняти тюрму.

Поліція перекрила шляхи довкола міста і розшукує втікачів.