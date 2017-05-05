Останній день кампанії у Франції затьмарили інциденти з безпекою

Копирайт изображения Reuters Image caption Витівка активістів Greenpeace захопила поліцію зненацька

Останній день кампанії у Франції перед другим туром президентських виборів у неділю затьмарили окремі інциденти з безпекою.

На півночі Парижа затримали, як припускають, радикального ісламіста, у якого виявили зброю і флешку із записом клятви про вірність угрупуванню "Ісламська держава".

В іншому інциденті паризька поліція виявилася не готова до акції активістів Greenpeace, які видерлися на Ейфелеву вежу і розгорнули протестний банер.

У другому турі президентських виборів кандидат-центрист Емануель Макрон змагається за посаду глави держави з лідеркою крайньо-правого "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Різні рейтингові опитування перед другим туром оцінювали відрив Макрона від Ле Пен щонайменше в 20%.

Чоловік, заарештований у місті Евре на північний захід від Парижа, перебував на обліку поліції від 2014 року через загрозу його радикалізації після навернення в іслам.

Копирайт изображения Reuters Image caption Біля авіабази знайшли зброю

Видання Le Monde повідомляє, що йому 34 роки і що він у минулому служив у французькому війську. Його заарештували біля авіабази.

Він мав при собі USB флеш-накопичувач із записом клятви на відданість так званій "Ісламській державі", копію Корану і прапори "ІД", повідомили джерела видання.

Згодом біля самої авіабази було виявлено два револьвери, гвинтівку і боєприпаси.

За три дні до першого туру президентських виборів 23 квітня на Єлисейських Полях у центрі Парижа неодноразово засуджений за злочини Карім Шерфі застрелив офіцера поліції Зав'є Жюгле.

Відповідальність за той напад узяло на себе угрупування "ІД".