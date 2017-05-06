Хакери зламали сервери штабу Макрона напередодні виборів

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Партія кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона "Вперед!" повідомила, що стала жертвою "масованого та скоординованого" зламу її серверів.

На думку представників виборчого штабу, метою хакерів є вплив на політичну ситуацію в країні напередодні другого туру президентських виборів 7 травня.

У ньому Макрон змагається з крайньою націоналісткою Марін Ле Пен.

За різними опитування, Макрон випереджає пані Ле Пен.

Штаб заявив, що хакери могли отримати доступ до 9 гігабайт листування членів партії та учасників передвиборчої кампанії Макрона. Цю інформацію зловмисники опублікували на сайті pastebin.com у п'ятницю ввечері, коли закінчився термін ведення кампанії та будь-якої агітації.

То ж штаб Макрона і сам кандидат не зможуть на вихідних робити нових заяв з цього приводу.

Представники виборчої комісії Франції вже попередили медіа не повідомляти про зміст викладених документів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Перед виборами активісти Greenpeace видерлися на Ейфелеву вежу і розгорнули протестний банер, чим неабияк налякали поліцію

"Файли, які оприлюднені в мережі, вкрали кілька тижнів тому після хакерської атаки на особисті та робочі поштові скриньки функціонерів партії", - йдеться у заяві.

Прибічники Макрона вказують, що серед опублікованих документів справжні листи намішані з підробками.

Хто відповідальний?

Поки що відповідальні за хакерські атаки не встановлені, а штаб Макрона не вказав на можливих винуватців.

Проте вони порівняли витік з подібними випадками з Демократичною партією в США минулого року під час виборчої кампанії, у чому тоді звинувачували Росію.

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Минулого місяця експерти зі штабу Макрона заявили, що російські хакери атакували кампанію їхнього кандидата.

Росія заперечила, що вона може стояти за атаками проти Макрона.

Еммануель Макрон під час виборчої кампанії робив дещо негативні заяви у бік Росії, зокрема вимагав від неї виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами.

Також його штаб мав конфлікт з російськими державними ЗМІ, зокрема Russia Today та Sputnik, яким відмовили у акредитації.

Натомість Марін Ле Пен має чітку проросійську позицію, визнає анексований Крим російським та виступає за швидке зняття санкцій з РФ.