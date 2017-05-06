Корабель РФ спробував захопити український катер

Копирайт изображения UNIAN Image caption Інцидент стався ще 24 квітня

24 квітня 2017 року під час проведення навчань морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі біля Скадовська російській корабель спробував захопити український рятувальний катер, повідомила прес-служба міністерства інфраструктури.

У відомстві вказують, що команда українського катеру не допустила захоплення судна.

Скадовськ розташований у Херсонській області на відстані менше 100 кілометрів до анексованого Криму.

У заяві стверджують, що кораблі РФ наблизилися до українського рятувального катеру і вийшли в ефір з вимогою "застопорить ход и леч в дрейф".

"Команда українського рятувального катеру відмовилася виконувати ці вимоги, зазначивши, що катер перебуває у територіальних водах України, після чого взяли курс на Скадовськ", - йдеться у заяві.

В оприлюдненому на сайті міністерства відео інциденту чути, як російські моряки вимагають виконувати їхні вимоги, наполягаючи, що український катер перебував у територіальних водах РФ.

Міністр інфраструктури вже заявив, що екіпаж корабля нагородять.