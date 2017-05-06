У Сирії почала діяти угода про зони безпеки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зони безпеки виділені синім кольором

Опівночі 6 травня у Сирії формально почала діяти угода про створення чотирьох зон безпеки, підписана Іраном, Росією та Туреччиною на перемовинах в Астані.

Всередині зон безпеки буде заборонено застосування будь-яких видів озброєння.

Угода передбачає створення чотирьох зон на територіях, які контролюють сирійські повстанці: на північному сході провінції Ідліб, в деяких районах провінції Хомс та в анклаві Східна Гута поруч з Дамаском.

На кордонах зон безпеки планується організувати контрольно-пропускні пункти. Як повідомили напередодні у міноборони Росії, керувати пропускними пунктами будуть країни гаранти перемир'я - Росія, Туреччина та Іран.

Над зонами також заборонені польоти військової авіації.

Меморандум про створення зон безпеки підписали представники трьох країн 4 травня на перемовинах у Астані.

Напередодні Володимир Путін заявив, що обговорив ці пропозиції з президентом США Дональдом Трампом, який нібито схвалив ідею. Також Москва заявляла, що створення зон підтримує Саудівська Аравія.

Травнева конференція з мирного врегулювання у Сирії була вже четвертою. Наступна зустріч запланована на середину червня.

На останньому раунді перемовин в Астані делегація сирійської озброєної опозиції влаштувала демарш, оголосивши про призупинення своєї участі в обговорення плану з мирного врегулювання.

Головною причиною, чому вони покинули зал засідань, представники опозиції назвали бомбування сирійськими урядовими військами підконтрольних опонентам Башара Асада територій.