У Франції заборонили занадто худорлявих моделей
У Франції набув чинності закон, який забороняє використання для модних показів та рекламних зйомок занадто худорлявих моделей.
Закон ухвалили ще в 2015 році.
Моделей зобов'язують надавати роботодавцям довідку від лікаря щодо загального стану здоров'я, з вказуванням, що індекс маси тіла (відношення ваги до зросту) перебуває у межах норми.
Міністр охорони здоров'я вказав, що нові норми покликані боротись з розладами харчування та неприйнятними ідеалами про красу.
З 1 жовтня фотографії моделей мають почати маркувати спеціальними позначками.
Зображення, на яких зовнішність моделей була змінена за допомогою фотошопу, мають містити позначку "photographie retouchée" (ретушована фотографія).
Схожі норми вже схвалені в Італії, Іспанії та Ізраїлі.
Закон дозволятиме лікарям вирішувати, чи модель є занадто худорлявою, беручи до уваги вагу, вік та розміри тіла.
Роботодавці, які будуть порушувати закон, можуть сплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро або навіть опинитись у в'язниці на півроку.
Міністр охорони здоров'я Франції Марісоль Турен заявила у п'ятницю, що нові норми продиктовані турботою про здоров'я самих моделей, а також інших громадян, зокрема, молодих жінок.
За даними медиків, від 30 до 40 тисяч французів страждають на анорексію (виснаження), близько 90% з них складають молоді жінки.