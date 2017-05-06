Матір Кольченка відвідала сина в російській колонії - активістка
Матір засудженого в Росії кримського активіста Олександра Кольченка побувала на побаченні з сином у колонії у Челябінську.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координатор проекту "РосУзник" Яна Гончарова.
"Посилене харчування, на якому він був кілька місяців (як він казав - це якась додаткова кількість грамів масла і молока), йому не допомогло - все такий же худий, і дефіцит ваги в наявності", - зазначила вона.
Гончарова додала, що Кольченко листи отримує, але доводиться їх "вибивати".
Також, за її словами, до в'язня, як і раніше, не пускають українського консула. Кольченко має намір писати чергову заяву на зустріч із ним.
Активіста Олександра Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року.
Їх етапували до Росії, де судили за звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.
Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення.
Обидва провину не визнали.