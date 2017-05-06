Матір Кольченка відвідала сина в російській колонії - активістка

Копирайт изображения Reuters Image caption За даними сестри Олега Сенцова, він відбуває покарання в Іркутську, а Олександр Кольченко (праворуч) - в Челябінську

Матір засудженого в Росії кримського активіста Олександра Кольченка побувала на побаченні з сином у колонії у Челябінську.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координатор проекту "РосУзник" Яна Гончарова.

"Посилене харчування, на якому він був кілька місяців (як він казав - це якась додаткова кількість грамів масла і молока), йому не допомогло - все такий же худий, і дефіцит ваги в наявності", - зазначила вона.

Гончарова додала, що Кольченко листи отримує, але доводиться їх "вибивати".

Також, за її словами, до в'язня, як і раніше, не пускають українського консула. Кольченко має намір писати чергову заяву на зустріч із ним.

Активіста Олександра Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року.

Їх етапували до Росії, де судили за звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення.

Обидва провину не визнали.