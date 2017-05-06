У Венесуелі за час протестів загинули майже 40 людей

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У Венесуелі під час зіткнень мітингарів з поліцейськими загинув опозиціонер. Кількість жертв за останній місяць досягла майже 40 людей, включно з силовиками.

Демонстранта на ім'я Екдер Луго застрелили під час зіткнення з поліцією у Валенсії, під час якого постраждали ще четверо, повідомив у Twitter мер міста Ензо Скарано.

За підрахунками агенції Reuters, кількість загиблих під час зіткнень досягла 37 людей, але агенція AFP називає цифру 36 людей.

Загибель Луго підтвердили у прокуратурі штату. Всього під час зіткнень з поліцією у результаті протестів, які почались на початку квітня, поранення отримали 717 людей.

Із сотень арештованих у в'язниці перебувають 152 людини.

З квітня у Венесуелі тривають антиурядові протести, які нерідко переростають у зіткнення з поліцією.

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Опозиція протестує проти рішення президента Ніколаса Мадуро скликати новий своєрідний парламент без виборів, який замінить нинішню Національну асамблею і буде мати повноваження змінювати конституцію країни.

У нинішньому парламенті переконливу більшість має опозиція.

Протести проти президента Ніколаса Мадуро викликані також економічною політикою уряду і різким падінням рівня життя.

Президент Мадуро заявив, що нова конституція потрібна для попередження іноземної змови проти його правління.

США вважає цю пропозицію спробою утриматись при владі, а уряд Бразилії називає дії Мадуро "переворотом".