Кенієць пробіг марафон майже за дві години

Копирайт изображения Getty Images Image caption Елуід Кіпчоге

Кенійський спортсмен Елуід Кіпчоге найшвидше у світі пробіг марафонську дистанцію, проте його результат не зарахують як світовий рекорд через використання специфічних технологій.

Під час забігу в Італії 32-літній кенієць подолав класичну марафонську дистанцію у 42 кілометри та 195 метрів за 2 години і 24 секунди.

У забігу, метою якого було подолати дистанцію за менше ніж дві години також брали участь Зерсенай Тадасе з Еритреї та Леліса Десіса з Ефіопії.

Чинний світовий рекорд був встановлений 2014 року кенійцем Деннісом Кімето в 2014 році - 2 години 2 хвилини та 57 секунд.

Час, який показав Кіпчоге, не буде зарахований як світовий рекорд, адже він використовував специфічні технології, які ще не затвердженні для використання в офіційних змаганнях.

Тим не менше, після забігу Кіпчоге сказав: "Це вже теж історія".