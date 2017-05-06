У Ганновері евакуюють 50 тисяч людей через бомби часів війни

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Близько 50 тисяч людей евакуюють у німецькому Ганновері для того, щоб спеціалісти знешкодили та вивезли п'ять бомб часів Другої світової війни.

Ця операція буде другою подібною за масштабом у Німеччині й зачепить десяту частину населення міста.

Чиновники сподіваються, що людей можна буде повернути у домівки вже до вечора.

Евакуація розпочалась о дев'ятій ранку за місцевим часом, а людям порадили взяти з собою необхідні речі та вимкнути газ і електрику.

Можливі також затримки у русі залізниці.

Для евакуйованих людей організовані різноманітні розважальні заходи, а також гарячі обіди.

Союзники проводили масовані бомбування Ганновера під час Другої світової війни, від яких загинули тисячі людей.

Найбільша евакуація через знешкодження бомб відбулась минулого року у місті Аусбург. Тоді свої домівки ненадовго покинули 54 тисячі людей.