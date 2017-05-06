Тіла трьох загиблих військових повернули Україні - штаб
Тіла трьох військовослужбовців, які загинули у районі Світлодарської дуги 2 травня, повернули на підконтрольну Україні територію.
Повернення відбулось у рамках гуманітарного проекту "ЕВАКУАЦІЯ 200".
3 травня стало відомо, що у районі Світлодарської дуги на Луганщині загинули троє українських військових.
У штабі повідомили, що троє бійців ЗСУ намагалися врятувати пораненого військового, але загинули. Поранений також згодом помер.
Тіла тоді знайшли, проте евакуювати їх не вдавалося через сильну вогневу протидію бойовиків, вказували у штабі.
При цьому у штабі заперечували повідомлення деяких ЗМІ, що загиблі військові були учасниками диверсійно-розвідувальної групи.