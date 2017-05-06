Тіла трьох загиблих військових повернули Україні - штаб

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Тіла трьох військовослужбовців, які загинули у районі Світлодарської дуги 2 травня, повернули на підконтрольну Україні територію.

Повернення відбулось у рамках гуманітарного проекту "ЕВАКУАЦІЯ 200".

3 травня стало відомо, що у районі Світлодарської дуги на Луганщині загинули троє українських військових.

У штабі повідомили, що троє бійців ЗСУ намагалися врятувати пораненого військового, але загинули. Поранений також згодом помер.

Тіла тоді знайшли, проте евакуювати їх не вдавалося через сильну вогневу протидію бойовиків, вказували у штабі.

При цьому у штабі заперечували повідомлення деяких ЗМІ, що загиблі військові були учасниками диверсійно-розвідувальної групи.