СБУ обіцяє не допустити провокацій під час "безсмертного полку" 9 травня

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Безсмертний полк" пройшов у Києві в 2016 році

Служба безпеки України робитиме все можливе, щоб не допустити провокацій у ході масової акції - марш "Безсмертний полк", яка відбудеться у Києві 9 травня, заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

В ефірі "5 каналу" він повідомив, що немає ніяких підстав для заборони у Києві акції, яка щорічно проводиться у Росії.

Проте СБУ зробить усе, щоб не допустити провокацій.

"У межах гібридної війни, яка організована проти України, використовуються всі приводи, у тому числі і ця акція. Ми маємо дати можливість людям вийти, і ми це будемо забезпечувати, але ні в якому разі не можемо допустити, щоб були провокації ", - сказав він.

Про недопущення провокацій 9 травня заявив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Як міністру внутрішніх справ мені відомо про плани таких провокацій в столиці і низці міст південного сходу України. Бачимо імена і "задумки організаторів". Всі відповідні спроби з боку охочих до провокацій сил будуть припинені. Поліцейські по всій країні отримали дуже чіткі інструкції", - написав у Facebook Арсен Аваков.

Він додав, що правоохоронці не допустять антиукраїнську символіку під час заходів.

Акцію "Безсмертний полк" започаткували в Росії й активно пропагують у державних ЗМІ.

Вона полягає у тому, що люди приходять на марш з портретами загиблих під час війни родичів.