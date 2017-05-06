У Москві відбувається мітинг під гаслом "Досить Путіна"

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У Москві на проспекті Сахарова відбувається санкціонований мітинг, приурочений до п'ятої річниці протестів на Болотній площі під одним із гасел "Досить Путіна".

Як передає агенція УНІАН, на проспекті Сахарова зібралося кілька тисяч людей. Місце проведення акції оточене тимчасовим металевим огородженням, вхід лише після огляду поліцією.

Мітинг присвячений п'ятій річниці масових протестів 6 травня 2012 року в Москві, які відбулися напередодні третьої інавгурації президента РФ Володимира Путіна і закінчилися масовими заворушеннями, затриманнями з подальшим засудженням десятків учасників.

На сцені був встановлений банер із написом: "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова". Але його зірвали правоохоронці після вказівки чоловіка у цивільному.

Цю інформацію також передав телеканал "Дождь".

Учасникам акції роздають значки з написом "Свободу героям 6 травня", а також білі стрічки з написом "5 років Болотній".

Очікується, що акція триватиме до 15 години.