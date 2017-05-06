Через зсув звалища у Китаї засудили 45 людей

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45 людей отримали судові вироки через зсув ґрунту зі сміттям у китайському місті Шеньчжень. У катастрофі наприкінці 2015 року загинули 73 людини.

Гори відходів, землі та будівельного сміття несподівано обвалились, зруйнувавши прилеглі квартали.

Керівник компанії, яка управляла полігоном, та колишній голова адміністративного бюро міста отримали по 20 років ув'язнення.

Близько 20 засуджених на час катастрофи займали різноманітні посади у владі. Їх звинуватили у службовій недбалості та зловживаннях повноваженнями.

Одразу після катастрофи один з чиновників, який відповідав за полігон, покінчив з життям самогубством.

Зсув ґрунту охопив територію площею 380 тисяч квадратних метрів, затопивши їх у 10 метрах бурого ґрунту й багна.

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Попереднє розслідування тоді встановило, що до зсуву призвів занадто величезний насип із ґрунту і будівельного сміття, навезеного з численних будов міста.

"Через те, що насип був дуже великим, і кут його нахилу був надто крутий, гора втратила стабільність і повалилася", - йшлося у повідомленні китайського міністерства природніх ресурсів.