У Києві СБУ виявила схованку з гранатометами

Копирайт изображения The Security Service of Ukraine Image caption Вилучена зброя

У Києві співробітники Служби безпеки спільно з поліцією виявили схованку з двома реактивними протитанковими гранатами РПГ-22, повідомили у прес-службі відомства.

Схованку знайшли у лісопарковій зоні в Голосіївському районі.

Окрім протитанкових гранатометів, силовики знайшли чотири постріли до гранатомета РПГ-7, сорок пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм.

Поліція відкрила кримінальне провадження, а СБУ шукає людей, що облаштували схрон.