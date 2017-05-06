У Києві СБУ виявила схованку з гранатометами
- 6 травня 2017
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У Києві співробітники Служби безпеки спільно з поліцією виявили схованку з двома реактивними протитанковими гранатами РПГ-22, повідомили у прес-службі відомства.
Схованку знайшли у лісопарковій зоні в Голосіївському районі.
Окрім протитанкових гранатометів, силовики знайшли чотири постріли до гранатомета РПГ-7, сорок пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм.
Поліція відкрила кримінальне провадження, а СБУ шукає людей, що облаштували схрон.