Індія: близько 200 школярок потрапили в лікарню через витік газу

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Близько 200 школярок потрапили до лікарні в індійській столиці Делі після витоку газу зі сховища.

Діти скаржаться на подразнення горла і очей.

Як вважають, вони постраждали від хлорметин піридину - хімікату, який використовують для виробництва пестицидів та інсектицидів.

Зі школи в районі Туглакабад евакуювали всіх людей. Але, як вважають, серйозної загрози для них немає.

До закладу спрямували дві пожежні машини, рятувальні команди і машину хімічного захисту.

Поліція і служба з надзвичайних сиутацій намагаються точно встановити хімікат і джерела витоку.

"Ніхто серйозно не постраждав. Зараз ситуація нормальна", - сказав журналістам заступник комісара поліції Роміл Баанія.

Витоки газу періодично трапляються в Індії. У багатьох випадках вони зумовлені порушенням стандартів безпеки.

У 2014 році шестеро людей померли від витоку газу, що стався на одному з набільших металургійних заводів Індії у штаті Чзаттисгарх.

А в 1984 році у Бхопалі стався інцидент, який вважають однію з набільших промислових катастроф в історії: токсичний газ тоді убив щонайменше 25 тисяч людей.