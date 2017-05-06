У Нідерландах спалахнув скандал про домагання у футболі

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Двоє колишніх молодих футболістів із топових клубів Нідерландів заявили, що стали жертвами домагань з боку тренерів.

Обидва клуби, ПСВ (Ейндговен) і "Вітесс" (Арнгем) уже принесли свої вибачення.

Один із екс-юніорів, який захотів залишитися анонімним, сказав газеті Volkskrant, що до нього домагалися у лісі біля тренувального майданчика ПСВ.

Інцидент, за його словами, стався у 1960-х роках, коли хлопцю було вісім років.

Інший чоловік заявив, що у 1996 році, коли йому було 12, тренер Vitesse утримував його силою цілу ніч.

Генеральний директор одного з клубів не виключив, що після цих заяв стане відомо про нові випадки домагань до дітей у футболі.

Минулого листопада подібний скандал спалахнув у Англії.

Поліція відтоді розслідує понад тисячу скарг на сексуальні домагання в різні часи у близько 250 клубах різного рівня.