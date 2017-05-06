Еверест: 85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд
У базовому таборі гори Еверест помер 85-річний непалець, який хотів стати найстаршою людиною, що підкорила цю вершину.
Мін Багадур Шерхан - колишній солдат британських військ (гуркх). Він намагався побити рекорд японця Юітіро Міури, який піднявся на Еверест у 2013 році, маючи 80 років.
До того рекорд належав пану Шерхану: у 2008 році він підкорив найвищу вершину світу 76-річним.
За словами непальських чиновників, альпініст помер у базовому таборі в суботу по обіді.
Лікарі підозрюють, що у нього стався серцевий напад, повідомила газета Kathmandu Post.
Пен Шерхан почав займатися альпінізмом у 1960 році, коли підкорив гору Дхаулагірі. Це сьома за висотою вершина планети (8167 м над рівнем моря).
У віці 81 року він уже намагався побити рекорд свого багаторічного суперника Міури. Але від цих планів довелося відмовитися через погіршення погоди на Евересті.