У Києві встановили першу автоматичну вбиральню

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Мер Віталій Кличко у суботу оглянув першу автоматичну вбиральню у Києві.

Її встановили біля верхнього виходу фунікулеру в районі Володимирської гірки, повідомляє прес-служба міської держадміністрації.

Вбиральня стилізована під старовинну тумбу для афіш.

Всередині кабіна повністю автоматизована. Після використання унітаз та підлога дезінфікуються, щоб прийняти наступного відвідувача. Цей процес займає одну хвилину, каже влада.

Скористатися вбиральнею можна за 1 гривню.

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До кінця року у Києві планують встановити 10 таких кабін.

Це інвестиційний проект, кажуть у КМДА, тобто міська влада не витрачає кошти на ці вбиральні.

Витрати на їх встановлення планують компенсувати, розміщуючи рекламу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вуличний туалет у Франції, фото 2002 року

Також у суботу Володимир Кличко відкрив наземну пішохідну частину Поштової площі після реконструкції.

Зокрема, там встановили скульптури чотирьох дітей - прообрази легендарних засновників Києва Кия, Щека, Хорива та Либіді.