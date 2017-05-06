У Москві пройшов мітинг до річниці подій на Болотній площі
У центрі Москви пройшов мітинг опозиції під гаслом "За Росію проти свавілля і репресій".
Він був приурочений до річниці подій 6 травня 2012 року на Болотній площі, коли демонстрація перед інавгурацією Володимира Путіна переросла в сутички з поліцією. Тоді затримали понад 400 осіб.
За даними організаторів, в акції взяли участь близько півтори тисячі осіб, об'єднання "Білий лічильник" нарахувало на мітингу 2,8 тисячі людей.
Поліція повідомила про близько тисячі учасників.
Вони тримали такі плакати як: "Ні - поліційній державі, так - правовій державі", "Годі кошмарити школярів", "Путіне, де моя свобода" та інші.
Після закінчення мітингу, як повідомили на сайті правозахисного проекту "ОВС-Інфо", поліція затримала сім людей.
На мітингу зібралися представники різних партій і громадські активісти. У багатьох на одязі були білі стрічки.
Були присутні і ті, хто протестує проти знесення п'ятиповерхівок в Москві.
Перед початком акції поліція забрала в організаторів банер, який мав бути на сцені.
На ньому було написано: "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова"!