У Москві пройшов мітинг до річниці подій на Болотній площі

Копирайт изображения AFP

У центрі Москви пройшов мітинг опозиції під гаслом "За Росію проти свавілля і репресій".

Він був приурочений до річниці подій 6 травня 2012 року на Болотній площі, коли демонстрація перед інавгурацією Володимира Путіна переросла в сутички з поліцією. Тоді затримали понад 400 осіб.

За даними організаторів, в акції взяли участь близько півтори тисячі осіб, об'єднання "Білий лічильник" нарахувало на мітингу 2,8 тисячі людей.

Поліція повідомила про близько тисячі учасників.

Вони тримали такі плакати як: "Ні - поліційній державі, так - правовій державі", "Годі кошмарити школярів", "Путіне, де моя свобода" та інші.

Image caption Учасники також тримали плакати з прізвищами арештованих у 2012 році

Після закінчення мітингу, як повідомили на сайті правозахисного проекту "ОВС-Інфо", поліція затримала сім людей.

На мітингу зібралися представники різних партій і громадські активісти. У багатьох на одязі були білі стрічки.

Були присутні і ті, хто протестує проти знесення п'ятиповерхівок в Москві.

Перед початком акції поліція забрала в організаторів банер, який мав бути на сцені.

На ньому було написано: "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова"!