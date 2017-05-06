Хакерський напад на штаб Макрона: Олланд пообіцяв "відповідь"

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Французький президент Франсуа Олланд пообіцяв "відповісти" на заяви про хакерські атаки, спрямовані проти кандидата в президенти Еммануеля Макрона.

Він не навів деталей. Але сказав, що знав про ризик таких атак, бо вони вже "траплялися деінде".

Влада попередила французькі ЗМІ і громадськість, що поширювати подробиці атаки - це порушення суворих передвиборчих правил і може потягти за собою кримінальну відповідальність.

У неділю у Франції пройдуть президентські вибори, на яких пан Макрон змагатиметься із крайньоправою кандидаткою Марін Ле Пен.

Незадовго до закінчення передвиборчої кампанії у п'ятницю в мережі з'явився масив злитих документів.

За повідомленнями, частина з них можуть бути справжні, а частина - підробні.

"Ми знали, що під час президентської кампанії є такі ризики, бо це вже траплялося деінде. Ніщо не залишиться без відповіді", - сказав пан Олланд агенції АFP під час свого візиту до культурного центру в Парижі.

Копирайт изображения AFP Image caption "Ми знали, що під час президентської кампанії є такі ризики, бо це вже траплялося деінде. Ніщо не залишиться без відповіді", - сказав чинний президент Франції

Він не уточнив, що має на увазі. Але раніше команда пана Макрона вже ставала жертвою кібер-атак. Відповідальність за них у штабі покладали на групи з Росії та України.

Крім того, під час торішньої виборчої кампанії у США про злам також повідомляли у Демократичній партії.

Пан Олланд додав, що не може сказати, чи була нинішня атака спробою дестабілізувати вибори.

Кореспондент BBC у Парижі Х'ю Скофілд каже, що її вплив на вибори навряд чи буде значним, бо пан Макрон, за даними опитувань, проведених до початку дня тиші, мав солідну перевагу.

Чому публікувати злиті документи заборонено?

У ніч проти суботи у Франції розпочався день тиші.

Вести агітацію чи публікувати матеріали, які можуть вплинути на хід виборів, заборонено, поки не зачиняться дільниці - тобто до 20 години за місцевим часом (21-ї за Києвом).

Влада попередила, що публікація злитих даних є кримінальним правопорушенням.

Політикам і ЗМІ заборонено оприлюднювати подробиці чи коментувати витік.

Які дані опублікували?

Документи були опубліковані на файлообмінному ресурсі пізно ввечері в п'ятницю.

Анонімний користувач виклав близько 9 гігабайтів даних.

За словами руху пана Макрона, в результаті "масивного, скоординованого зламу" у них викрали внутрішні документи, пов'язані з кампанією, зокрема імейли та фінансові дані.

"Файли були злиті кілька тижнів тому шляхом зламу особистих і робочих імейлів кількох посадовців руху", - сказано в заяві партії.