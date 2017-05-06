У Польщі проходить великий опозиційний мітинг

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Десятки тисяч прихильників польської опозиції беруть участь у так званому Марші свободи в Варшаві.

Вони протестують проти деяких кроків уряду, які вважають обмеженням демократії.

Опозиційна Громадянська платформа залучила дві сотні автобусів, щоби привезти в столицю близько 13 тисяч людей з усієї країни.

Опозиція звинувачує керівну партію "Право і справедливість" у намаганні ввести в конституційний суд своїх симпатиків та маніпулювати висвітленням подій на радіо та телебаченні.