В угруповання ХАМАС з'явився новий лідер

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На виборах глави палестинського угруповання ХАМАС переміг Ісмаїл Ханія.

Він змінив на цій посаді Халеда Машааля, який очолював групу максимально допустимі два терміни.

Пана Ханію розглядають як прагматика, який спробує послабити міжнародну ізоляцію ХАМАСу.

Ізраїль, США, ЄС, Британія та низка інших міжнародних гравців вважають цей рух або його військове крило терористичною групою.

Ісмаїл Ханія народився в секторі Газа у таборі палестинських біженців.

У 2006-2007 роках був прем'єром Палестинської національної адміністрації.

Він постійно живе в Палестинській автономії, на відміну від свого попередника Машааля, який перебуває у вигнанні в Катарі.

За кілька днів до обрання нового глави ХАМАС уперше від часів основоположної хартії опублікував новий документ про свою політику.

У ньому угруповання уперше визнало готовність прийняти тимчасову Палестинську державу у межах до 1967 року - без визнання Ізраїлю.