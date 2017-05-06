"Шахтар" достроково став чемпіоном України

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Донецький "Шахтар" у Харкові обіграв луганську "Зорю" і достроково став чемпіоном України з футболу в сезоні 2016/2017.

Рахунок матчу склав 3-2.

Таким чином "Шахтар" набрав 75 очок і достроково забезпечив собі чемпіонський титул. На другому місці зараз київське "Динамо", на третьому - "Зоря".

До кінця сезону залишилося ще чотири тури. Але навіть в разі подальших успіхів "Динамо", розрив між ним і фаворитом залишатиметься.

Цей титул став десятим в історії "Шахтаря". За їх кількістю клуб поступається лише "Динамо" із його 15 чемпіонськими титулами.

Два попередніх сезони перемагали кияни.

Незабаром "Шахтар" і "Динамо" мають зустрітися у фіналі Кубка України.