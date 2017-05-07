На Донбасі поранені п'ятеро українських військових

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За минулу добу бойовики 45 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових, п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку стріляли біля Авдіївки, Луганського, Верхньоторецького.

Неподалік населеного пункту Піски бойовики застосовули озброєння БМП, гранатомети та кулемети великих калібрів.

По опорних пунктах ЗСУ поблизу шахти "Бутівка", Майорська, Кам'янки та Зайцевого бойовики стріляли з гранатометів та кулеметів великих калібрів.

В районах населених пунктів Зайцеве, Опитне та Піски працювали снайпери.

На приморському напрямку найбільше стріляли біля Широкиного.

Опорні пункти ЗСУ поблизу Павлополя обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також стріляли біля Водяного, Красногорівки та Мар'їнки.

У Гнутовому бойовики застосували 82-мм міномети і стрілецьку зброю, а з кулеметів великих калібрів обстріляли позиції ЗСУ біля Чермалика.

В районі Водяного також активно працювали снайпери.

На луганському напрямку бойовики стріляли по позиціях ЗСУ поблизу Кримського, Новозванівки, Новоолександрівки, Троїцького, Станиці Луганської.

Як повідомляється, біля Авдіївки сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів аби захиститися "від вогневої активності бойовиків".