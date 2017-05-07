Бойовики "Боко Харам" відпустили майже 80 школярок

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Ісламістське угруповання "Боко Харам" відпустило групу дівчаток шкільного віку, яких захопили на північному сході Нігерії три роки тому. Про це повідомила нігерійська влада.

Повідомляють, що дівчаток звільнили після переговорів бойовиків "Боко Харам" із урядом.

Всього бойовики захопили 276 дівчаток три роки тому. Доки стало відомо про звільнення останньої групи, вважали, що зникли 195 школярок.

Точну кількість звільнених поки не називають, але їх не менше 80.

Новинний сайт Sahara Reporters повідомляє із посиланням на свої джерела, що дівчатка зараз перебувають у місті Банкі в штаті Борно, на сході країни, і чекають на літак.

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Їх мають відвезти у безпечне місце і розпитати про те, що з ними сталося, після чого вони зможуть повернутися до своїх родин.

Як заявив у березні президент Нігерії Мухаммад Бухарі, уряд країни підтримує постійний контакт і веде переговори з бойовиками через посередників, домагаючись звільнення полонених.

Бойовики "Боко Харам" звільняють викрадених підлітків невеликими групами. У жовтні минулого року після переговорів із "Червоним хрестом" бойовики відпустили 21 дівчинку. Ще майже 50 дівчаткам вдалося втекти.

Школярки розповідали, що багатьох викрадених дівчаток бойовики змусили прийняти іслам і вийти заміж за своїх викрадачів.

За сім років існування угруповання "Боко Харам" бойовики викрали тисячі людей.

За даними уряду, за ці роки внаслідок дії бойовиків загинули понад 30 тисяч людей.